Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

Такие сведения содержатся в документах Белого дома, полученных Палатой представителей США в контексте расследования по импичменту президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По данным издания, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования поступило 25 июля.

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Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркивают, что полученные документы подтверждают злоупотребления президента, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.

В самом же Белом доме подчеркивают, что администрация имела право так действовать.

"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - отметили в администрации Трампа.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.