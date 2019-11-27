В деле о незаконной растаможке сотен автомобилей таможенниками фигурируют фирмы известного оператора импорта Костюка, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "СБУ и Генпрокуратура 25 ноября начали обыски в трех областях у чиновников таможни и фискальной службы, частном предприятии "Мотолайк", которое осуществляло таможенное оформление, и ООО "Любе Авто", через которое шли продажи.

Следователи хотят наложить арест на 48 автомобилей, и полагают, что 569 машин было реализовано с нарушениями на сумму 44 миллиона гривен. СБУ считает, что ситуация была известна руководству ГФС Львовской области, но чиновники намеренно на нее не реагировали, что и привело к ущербу в особо крупных размерах.

По неофициальным данным, операцию против структур, близких к Василию Костюку - одному из известных операторов импорта на западной границе. Аналогично начаты проверки импорта автомобилей в Одессе. Интересно, это разовая акция по переделу авторынка, или схему по занижению таможенной стоимости люксовых авто прикроют? И как это отразится на ценах новых машин премиум-класс, любопытно".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 ноября СБУ провела ряд обысков в связи с тем, что должностных лиц со Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской таможен подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США.