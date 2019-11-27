Задержания и обыски - лишь средство давления, как и в 2017 году, - Тупальский о расследовании против него

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже окончательно ясно, что события сегодняшнего утра не имеют никакого отношения к расследованию дела о схемах минимизации платежей. За два года, которые были потрачены следователями, в документах, с которыми я успел ознакомиться, не произошло никаких существенных изменений. Те же противоречия, то же самое непонимание положений таможенного законодательства. Более того, хотя фактически в деле речь идет о действиях субъектов ВЭД, производство проходит по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением). То есть против таможенников", - сообщил замглавы таможни Киева.

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Он связывает эти действия правоохранителей с давлением. "Задержания и обыски - лишь средство давления. Любой другой смысл в них отсутствует: никто из задержанных не пытался убежать, никто не прятался от следствия и, конечно, не хранил дома каких-то других документов, которые бы не были уже предоставлены следователям. Такие обыски можно проводить каждый год или каждый раз, когда одному известному в узких кругах лицу нужно напомнить, что дело не закрыто, и нужно согласиться на новые условия... А то, что будут чувствовать при этом десяток семей, дети и родители в пожилом возрасте - это же никогда и никого не волновало. Не волнует и сейчас. Конечно, эта история завершится. И я еще раз прошу тех, кто может, поддержать других задержанных и напомнить им, что они не одни.

Я обращаюсь к своей семье и семьям коллег: надо это пережить, все будет хорошо! В ближайшее время давление продолжится с помощью средств массовой информации. Именно так происходили события в 2017 году. Опять будет грязь, ложь и фейки... По возможности, не обращайте внимания.

В связи с этим я также прошу журналистов использовать только официальную информацию органов власти. Не создавайте семьям и близким таможенников дополнительного напряжения", - подчеркнул Тупальский.

Он также сообщил, что создана дополнительная страница, к которой имеют доступ адвокат и его семья, чтобы оперативно размещать "информацию по делу, комментарии по текущей ситуации, правовую позицию и тому подобное".

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Напомним, 26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.