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27.11.19 01:15

Украинские солдаты защищают Европу и Польшу от империализма России, - вице-спикер Сената РП Каминский

Вице-спикер Сената Польши, сенатор Польской крестьянской партии (PSL) Михал Каминский встретился в Варшаве с одним из бывших узников Кремля, украинским журналистом Романом Сущенко.

сущенко,каминский

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Михал Каминский заявил, что в деле территориальной целостности Украины, поддержки ее борьбы с российским империализмом и его европейских и евроатлантических стремлений, польское правительство и оппозиция говорят в один голос. Он считает, что это также хорошо для польско-украинских отношений.

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Оценивая состояние польско-украинских отношений, Михал Каминский отметил, что они функционируют на очень многих уровнях. Он добавил: "В политическом измерении мы уже прошли тот ненужный кризис, вызванный при предыдущей каденции правительственной коалицией в связи с Законом об Институте национальной памяти".

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