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27.11.19 07:11

Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

военнослужащие,ато,широкино,военне

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 27 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов: неподалеку Луганского и дважды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; вблизи Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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"7 вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": четыре раза неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 26 ноября, потери в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксированы.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.

Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 02

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