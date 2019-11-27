Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 27 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов: неподалеку Луганского и дважды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия; вблизи Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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"7 вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": четыре раза неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Березового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 26 ноября, потери в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксированы.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было.



