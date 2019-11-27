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27.11.19 07:35

"С такими друзьями - только вперед!" - Зеленский об итогах визита в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время его визита в Эстонию были заключены документы о сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии.

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Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны, напиал Зеленский на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ. Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны", - рассказал он.

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"Эстония - маленькая страна, но здесь сильный дух побед. А с такими друзьями - только вперед!" - резюмировал Зеленский.

С такими друзьями - только вперед! - Зеленский об итогах визита в Эстонию 01
С такими друзьями - только вперед! - Зеленский об итогах визита в Эстонию 02
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