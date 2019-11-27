Около 36 тыс. детей в Украине получили статус пострадавших от вооруженного конфликта, - Денисова

Об этом 26 ноября на пресс-конференции в Киеве на тему "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщается на ее странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



Она добавила, что почти 25 тыс. детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне обстрелов.

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"Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам, оставаясь без семьи, родителей и родного дома. Почти 200 тыс. детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям", – рассказала Денисова.



Омбудсмен добавила, что Конвенция ООН о правах ребенка не стала тем документом, который эффективно защищает права ребенка на практике.



"Опыт Украины свидетельствует: ни одна страна мира не может быть уверена в том, что беда войны ее обойдет", – заявила Денисова.



