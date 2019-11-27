Жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать пенсии без справки переселенца, - Лубинец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - сообщил нардеп.

Документом предусматривается:

- отмена обязательности регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;

- предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);

- в случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

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