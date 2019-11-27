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27.11.19 09:15

С начала года изъято и уничтожено более 60 тыс. взрывоопасных предметов в Украине, - ГСЧС

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 60 672 взрывоопасных предмета, в том числе 1 190 авиационных бомб.

снаряды,разминирование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На днях пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили четыре 45 мм артиллерийских снаряда времен Второй Мировой войны.

На Черниговщине пиротехники областной Службы спасения уничтожили минометную мину калибром 82 мм, которая была обнаружена на открытой территории, а также артиллерийский снаряд калибром 152 мм, 27 минометных мин калибром 50 мм и 15 минометных мин калибра 82 мм.

Кроме того, продолжаются также и работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

На Луганщине в течение минувших суток, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было осуществлено 3 выезда, во время которых было изъято и уничтожено 60 единиц взрывоопасных предметов.

В Донецкой области пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было осуществлено 5 выездов, во время которых пиротехнические подразделения обнаружили и изъяли 17 единиц взрывоопасных предметов. Было обследовано 2,05 га территории.

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