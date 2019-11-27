Евгений Шевченко об Альперине: Он хотел за $1 млн решить вопрос в НАБУ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще, если честно, то мне в какой-то мере жаль Альперина. Быть может даже присутствует чувство вины - в конце концов, я ведь не бездушная скотина:/ А когда ты подписал человеку срок на десять лет тюрьмы с конфискацией, то пусть он его и заслужил, но приятного в этом всё равно мало. И даже невзирая на все его злодеяния я никогда не испытывал к нему лютой ненависти - той, которую испытываю ко всем продажным судьям, прокурорам, министрам и депутатам, которые получают зарплату с бюджета и при этом пилят или помогают пилить тот же бюджет без малейшего зазрения совести. Быть может не все меня поймут, но Альперин был мне близок по духу предпринимательства - он постоянно что-то придумывал, организовывал, рисковал... Он был бизнесменом и нам всегда было о чём поговорить и что обсудить на встречах. Да, безусловно, он был врагом, но врагом достойным", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

"И да, конечно, он нарушал закон и в конце концов потерял берега, нарастив объемы контрабанды до необъятных размеров, что его и погубило, но на фоне ублюдочных чиновников-коррупционеров, с которыми я сталкивался по своей работе в НАБУ и которые для меня были хуже оккупантов, Альперин в моих глазах всё же был личностью куда более уважаемой. Попытаюсь объяснить. Вот я всю свою жизнь занимаюсь бизнесом. Давал ли я взятки? Да, конечно. Я давал их везде, где только было можно, ведь коррупция в определённом смысле позволяет ускорять бизнес, минимизировать затраты, оптимизировать налогообложение и увеличивать прибыль. В том числе я давал взятки и на Киевской таможне - прям как и Альперин)) Заносил в конверте нужным людям... кажется это было в другой жизни и не со мной))Но таковы были правила игры - такова была система координат. Отличие меня от Альперина состояло в том, что после Революции Достоинства, после погибших Героев, после крови в Мариинке, после крови на Институтской, я дал себе слово никогда больше не давать взяток - начать жизнь по-новому. И когда вернулся с войны, то у меня получилось развернуть новый бизнес без единой взятки, пусть это и было очень непросто, ведь с приходом Порошенко система не поменялась, а стала ещё хуже...", - пояснил Шевченко.

"И вот когда я сидел с Альпериным, обсуждая в процессе НСРД передачу одного миллиона долларов за "решение вопроса", то ясно отдавал себе отчёт в том, что поверни судьба чуть иначе, я вполне мог бы оказаться на его месте и меня бы арестовали за дачу взятки на таможне ещё в 2010 году... Но, в конце концов, всё сложилось именно так, как сложилось - он стал человеком, который хотел за 1млн$ решить вопрос в НАБУ, а я тогда уже второй год как по полной сотрудничал с детективами и сдавал под суд абсолютно всех коррумпированных ублюдков, до которых только мог дотянуться - для меня это была самая что ни на есть настоящая война и я был готов уничтожать коррупционеров до последнего патрона, а патронов было много;) Так что у "крёстного отца" контрабанды на момент нашей встречи в 2017 году не было ни малейших шансов на победу и рано или поздно, он будет найден, арестован и предан суду", - констатировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: "С меня лично - ценный подарок"

"Считаю ли я свои действия правильными? Да, безусловно. И поверни время вспять я поступил бы точно так же без всяких сомнений! Но как и раньше, так и сейчас, куда более виновными я считаю чиновников, потому что именно власть устанавливает правила игры для бизнесменов. Коррупция всегда начинается с должностных лиц, а предприниматели, в свою очередь, всегда ищут более лёгкие пути для достижения более высокой прибыли - се ля ви. И пока не будет порядка на уровне исполнительной власти, коррупция будет процветать. Но в этом смысле с приходом Зеленского и его команды я вижу большой позитив - много хороших решений, которые разрушают систему тотальной коррупции и круговой поруки. Пусть есть и немало ошибок, но они учатся. И пусть у них, и у нас, всё получится", - резюмировал Шевченко.







Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО

В интервью "Цензор.НЕТ", сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.