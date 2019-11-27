Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ подозреваются во взяточничестве за непривлечение к уголовной ответственности, - Варченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"По предварительной версии следствия, сотрудники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. У каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривень. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий", - сообщила Варченко.

ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

"Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия. Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме", - продолжила Варченко.

Сейчас решается вопрос о сообщении виновных лиц о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

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