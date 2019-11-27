Прокурор Кулик, который вел дело Burisma, уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал сам Рябошапка.

Генпрокурор подтвердил, что приказ подписан 22 ноября.

"Кулик уволен из ГПУ из-за не прохождения аттестации. Это правда", - сообщил он.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка сообщил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров, а после ушел на больничный.

Напомним, бывшему военному прокурору сил АТО Константину Кулику инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого не подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

Суд был вынужден прервать исследования письменных доказательств по делу после того, как в феврале 2019 года Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса 368-2 о незаконном обогащении неконституционной.

Вместе с тем суд отказался закрыть уголовное производство о незаконном обогащении прокурора Кулика.

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