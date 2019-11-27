Спецслужбы РФ используют Чехию как плацдарм для атаки на Украину, - Служба безопасности и информации ЧР

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

По данным BIS, на территории Чехии присутствуют и ведут активную разведывательную деятельность сотрудники Службы внешней разведки РФ, Главного управления Генштаба РФ (Ранее - ГРУ) и агенты ФСБ РФ.

"Долгосрочной проблемой безопасности остается кадровый перебор российского дипломатического представительства в Чехии, что увеличивает угрозу воздействия внешней разведки на граждан Чехии", - говорится в отчете.

Также, по их информации, в 2018 году Чехия была "одним из плацдармов подрывной деятельности" под руководством российских властей против политического суверенитета и территориальной целостности Украины.

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