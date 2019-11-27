Дело о землях парка "Гомольшанские леса": В харьковском Госгеокадастре обвинили прокуратуру в масштабном давлении

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой нка "Главком", об этом 26 ноября заявил заместитель начальника Юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Константин Рыбалко.

"Мы получаем много запросов от прокуратуры и сотрудники занимаются ими вместо основной работы, - говорит чиновник. - В прокуратуре создают фейковые новости, пытаясь дискредитировать Госгеокадастр в СМИ. В судах получают временный доступ к вещам и информации, подают иски об отмене приказов о распоряжении землями, сообщают о подозрениях должностным лицам".

Напомним, 15 ноября Генеральная прокуратура Украины сообщила об уголовном производстве относительно передачи в частную собственность земельных участков, находящихся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса". Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство.

По мнению заместителя начальника Юридического управления Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Константина Рыбалко, законного обоснования у этого производства нет: "В прокуратуре пользуются слоем "природно-заповедный фонд" на публичной кадастровой карте Украины, но он чисто информативный и не является официальным данным Государственного земельного кадастра. В прокуратуре отмечают, что было выдано 406 участков в частную собственность по 2015-2017 годы на территории НПП "Гомольшанские леса", а было выдано лишь 45 участков общей площадью более 25 га за 2015-2019 годы, то есть почти в 10 раз меньше и за более долгий период. Они говорят, что были переданы в частную собственность земельные участки за счет земель природно-заповедного фонда, но это были и остаются земли сельскохозяйственного назначения".

Эти земли, хотя и принадлежат частным владельцам, могут в дальнейшем входить в состав территории национального природного парка с их согласия, отмечает специалист. Это позволяет статья 20 Закона "О природно-заповедном фонде Украины".

"В прокуратуре заявляют, что были нарушены пределы территории национального парка, но этих границ до сих пор нет - проект землеустройства по организации и установлению границ территорий национального парка даже не разрабатывался, и соответственно не согласовывался государственными органами", - говорит представитель земельной службы.

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