Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго

Такие данные, рассчитанные "Нафтогазом", приводят в проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 может составить 10 751 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение газа). Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности на декабрь 2019 года. При этом для населения с 1 января 2020 будут действовать рыночные цены на газ. То есть рост цен для промышленности в январе приведет к их дальнейшему росту в последующие месяцы для населения.

Вместе с тем, в правительстве сообщают, что в случае заключения договора на транзит газа цены на газ могут достичь своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года.

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