Минобразования отправило школьный курс "Основы семьи" на антидискриминационную экспертизу и остановило его преподавание

О прекращении преподавания курса сообщил его автор Адриан Буковинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Автор получил письмо от Института модернизации содержания образования, в котором сообщалось, что Научно-методический совет по вопросам образования министерства должен рассмотреть материалы антидискриминационной экспертизы в отношении образовательного комплекса "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов.

"До принятия соответствующего решения приостановлено действие одобрения образовательного комплекса "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов для использования в учреждениях общего среднего образования", — говорится в письме, которое получил Буковинский.

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А то же время автор возмутился таким решением, и заявил, что в МОН не захотели сначала ознакомиться с его аргументами.

"Как можно требовать от комиссии соответствующих решений, если автора не считали нужным по крайней мере познакомить с возможными замечаниями, не говоря уже о том, чтобы дать мне возможность сформировать ответа по существу замечаний?" — добавил он.

Издание напомниает, что с сентября этого года некоторые украинские школы ввели в образовательную программу курса "Основы семьи". Согласно заключению МОН 2018 года "такой курс не повредит школьникам", однако некоторые родители увидели в учебнике чрезмерную религиозность и дискриминацию и попросили министра образования и науки Анна Новосад проверить его еще раз. Так, учебник по предмету достаточно бегло рассказывает о видах контрацепции. В соответствии с позицией автора учебником, контрацепция является неэтичной и противоречит природе семьи. Зато абортам уделено несколько страниц: автор перечисляет множество негативных последствий, которые ожидают женщину, если она прервет беременность, и дает моральную оценку.