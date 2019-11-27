Кабмин предложит законопроекты о суде присяжных и фонде возмещения пострадавшим от насильственных преступлений, - Минюст

Об этом Банчук заявил в среду на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что ничего не нарушу, если скажу, что два законопроекта касательно суда присяжных и о создании фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений прошли согласование Министерства финансов и в ближайшее время они, надеюсь, будут в правительстве и поданы в парламент для того, чтобы выполнить то, что мы видим в блоке правосудия и криминальной юстиции Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года", - рассказал он.

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