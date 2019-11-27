Фонду социального страхования выделят дополнительные средства для выплаты больничных, - Минсоцполитики

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть, уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины может принять решение об изменении бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования! Никакой "приостановки выплат" Фондом не было и не будет!", - сказал Коваль.

Кроме того, он сообщил, что Министерство социальной политики Украины созывает заседание правления Фонда социального страхования на пятницу, 29 ноября.

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По словам Коваля, повестка дня этого заседания будет состоять из трех пунктов: избрание председателя правления Фонда, формирование постоянных комиссий правления Фонда и независимая аудиторская проверка Фонда соцстрахования с 1 августа 2017 года по настоящее время.

По мнению заместителя министра, "рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить ее бесперебойную работу".

В то же время он считает, что заседание правления Фонда, запланированное на 26 ноября и с единственным пунктом повестки дня - "О внесении изменений в бюджет Фонда на 2019", нецелесообразно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября Министерство социальной политики заявило, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

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Через несколько часов после этого Фонд социального страхования заявил, что вынужден приостановить перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

В тот же день в министерстве заявили, что у Фонда соцстрахования есть 429,4 млн грн, и его руководство не имело права приостанавливать выплаты.