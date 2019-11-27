Пациентские организации требуют отстранить Скалецкую и Радуцкого от системы здравоохранения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такие требования активисты озвучили в ходе акции "Медреформа без колес" в Киеве в среду.
Кроме того, пациентские организации призывают не допустить отставки главы Национальной службы здоровья Олега Петренко.
По мнению исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, увольнение Петренко может привести к провалу медреформы.
"Петренко создавал НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины. - Ред.) с нуля. Вслед за ним уйдут десятки других реформаторов, и медреформа окажется под угрозой срыва",- сказала она.