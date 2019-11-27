Зеленский и Путин не обсуждали возврат украденных с украинских кораблей унитазов, - Песков

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема затрагивалась, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - сказал он.

"Осуществляются соответствующие контакты, поэтому деталями я не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - добавил Песков, отвечая на вопрос, когда можно ожидать возврат оборудования и оружия с украинских кораблей.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 ноября Зеленский и Путин провели беседу по телефону. По словам президента Украины, он во время разговора поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

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Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".