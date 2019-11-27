Харьковский горсовет назначил Кернесу одиннадцатого заместителя

Дробот был утвержден единогласно - "за" проголосовали все 74 депутата, зарегистрировавшиеся в зале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Олегу Дроботу 34 года. У него три высших образования. В 2009 году он закончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого по специальности правоведение. В 2011 году – Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности финансы, а в 2018 году – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при президенте Украины. В 2019 году поступил в Киевскую школу экономики, где учится по магистерской программе по цифровой трансформации и бизнес-аналитике. Кандидат юридических наук. С 2016 года Дробот возглавлял департамент регистрации и цифрового развития Харьковского горсовета.

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Он стал одиннадцатым заместителем городского головы Харькова.

По словам Кернеса, одним из приоритетных направлений работы нового зама станет реализация проекта "Государство в смартфоне", пишет sq.