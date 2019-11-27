Владельца отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Такое решение коллегия судей приняла 27 ноября.

"Применить к Вадиму Черному меру пресечения в виде домашнего ареста на срок всего расследования до 18.12.2019 включительно с запретом круглосуточно покидать место, где он проживает", - говорится в решении суда.

Черный также должен сдать свои паспорта - украинский и американский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.

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