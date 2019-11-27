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27.11.19 12:19

Сегодня поддержание функциональности НАТО более важно, чем это было во времена холодной войны, - Меркель

Поддержание жизнеспособности Альянса имеет первостепенное значение для интересов Германии, заявила канцлер.

меркель

Для Германии жизненно важно сохранить единство оборонного альянса НАТО. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, непрямо реагируя на высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня поддержание (функциональности) НАТО - еще больше в наших интересах, чем это было во времена холодной войны. Или, по крайней мере, так же важно, как и в холодной войне", - обратилась Меркель к немецкому парламенту.

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Это жизненно важно по той причине, добавила Меркель, которую вчера озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: потому что Европа сейчас не может защитить себя сама - без США.

Отметим, ранее президент Франции Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".

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