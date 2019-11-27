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27.11.19 12:21

Фугасную авиабомбу весом 100 кг обезвредили под Харьковом, - ГСЧС. ФОТО

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в с. Утковка Харьковского района. Местный житель нашел его, гуляя с собакой.

бомба,гсчс

Земля вокруг бомбы была раскопана, по всей видимости, искателями металлолома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"О находке 25 ноября по местного органа власти сообщил житель данного села, который нашел бомбу, гуляя с собакой. Она лежала на лугах. Местность вокруг нее была раскопана, вероятно людьми, искали металлолом (так называемыми "черными археологами")", - сказано в сообщении.

Председатель сельсовета вызвала полицию и спасателей. Последние идентифицировали снаряд как авиационную фугасную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-100.

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"На следующий день пиротехники изъяли бомбу с земли и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Затем они обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили", - сообщили в ГСЧС.

Фугасную авиабомбу весом 100 кг обезвредили под Харьковом, - ГСЧС 01
Фугасную авиабомбу весом 100 кг обезвредили под Харьковом, - ГСЧС 02Фугасную авиабомбу весом 100 кг обезвредили под Харьковом, - ГСЧС 03
Фугасную авиабомбу весом 100 кг обезвредили под Харьковом, - ГСЧС 04

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