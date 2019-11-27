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27.11.19 12:26

Завтра напишу заявление об увольнении с поста замглавы МИД, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявила в интервью "Укринформу".

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", - заявила Зеркаль, которая в начале недели осуществляла визит в Берлин.

При этом дипломат заверила, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами - это хорошо, но в них остается менталитет экспертов", - отметила Зеркаль.

Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.

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