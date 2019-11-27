Исключенный из СН нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах. ФОТО

Об этом сообщает сайт "Четвертая власть", информирует Цензор.НЕТ.

Издание получило ответы от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов, на запрос о его окончании данных учебных заведений. В них говорится о том, что студент с таким именем и фамилией никогда не учился в данных вузах.







Читайте также: Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук





Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.