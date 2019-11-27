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27.11.19 12:35

Не принципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Если Украина не получит транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, это не повлияет существенно на финансовую стабильность.

Не принципиально, получим мы транш МВФ до конца года или нет, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью UATV, информирует Цензор.НЕТ.

"Получение денег второстепенно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего", - сказал он.

По словам Чурия, сотрудничество в МВФ важно для Украины в первую очередь не из-за денег.

"Это знак качества для инвесторов, что с Украиной можно работать, что страна проводит реформы для обеспечения экономического роста, Украина интересна для инвестирования. Это самое главное", - пояснил замглавы НБУ.

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"Переговоры не закончились, переговоры продолжаются. Мне кажется, у нас большие перспективы для получения новой программы", - добавил он.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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