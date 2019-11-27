Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вообще хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в обеспечении, так как оно не имеет смысла. Чтобы вы понимали, этому делу уже где-то 3,5 года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно. Они понимают, что это был заказной процесс – не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. Так что сейчас наверняка по накатанной идет, или кто-то это использует", - сказал Садовый.

Он еще раз отметил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога.

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Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.