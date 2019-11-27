Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 канал ведет прямую трансляцию заседания суда, передает Цензор.НЕТ.

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому по делу против него о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном, соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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На заседании присутствует жена Садового Екатерина. Также присутствуют экс-нардепы от "Самопомочи" Оксана Сыроид и Олег Березюк, мэр Киева Виталий Кличко и др.

Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".