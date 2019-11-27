Только лицензирование игрового оборудования обеспечит прозрачный игровой процесс, - нардеп Жупанин

На данный момент этот механизм предусмотрен только в альтернативном проекте закона № 2285-2. Такое заявление в интервью "Українським новинам" сделал народный депутат от "Слуги народу" Андрей Жупанин.

"Во-первых, легализация предусматривает государственный контроль. К примеру, государство сможет контролировать количество игровых автоматов, которые могут работать во всей стране. Но при этом лицензирование оборудования, его производство и импорт по международным стандартам прописано только в альтернативном законопроекте № 2285-2", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, только используя международный опыт и международные лицензии для игрового оборудования можно в достаточной степени минимизировать манипуляции со стороны игровых клубов с выигрышами и обеспечить прозрачный игровой процесс.

"Одним из ключевых моментов легализации игорного бизнеса является лицензирование поставщиков и производителей игрового оборудования и его сертификация международными компаниями, которые работают в мире. Важно, чтобы все оборудование соответствовало международным стандартам. Только в таком случае можно говорить о прозрачности игровой деятельности и защите прав игроков", - отметил нардеп.

Он также добавил, что лицензирование игрового оборудования станет не только дополнительным контролем со стороны государства, но и источником дохода для государственного бюджета.

"Это очень важный аспект, поскольку дает нам два весомых преимущества: во-первых, существенно снижаем возможность любых манипуляций с выигрышами и защищаем игрока. Во-вторых, обеспечиваем усиленный контроль за ввозом в страну игрового оборудования. Этот механизм также обеспечить дополнительные поступления в бюджет", - подытожил Андрей Жупанин.