Российский завод сократит почти 800 человек из-за введенных Украиной санкций

О грядущих сокращениях стало известно из документа, адресованного властям Таганрога, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую "Новую газету".

Всего на предприятии занято почти 3000 человек, 800 из них планируют сократить в 2020 году.

ТАНТК им. Бериева (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") — одно из крупнейших предприятий Таганрога. Завод разрабатывает, испытывает и производит гидросамолеты.

В прошлом году ТАНТК лишился украинских двигателей Д-436 производства "Мотор Сич". Из-за введенных Украиной санкций запорожское предприятие больше не может продавать россиянам двигатели.

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На этих двигателях летают так называемые "самолеты-амфибии" Бе-200. Эту модель с 2016 года начали производить на ТАНТК, вложив в модернизацию завода более 2 млрд рублей (около 75 млн грн). В 2017-м планировали выпустить четыре самолета. Стоимость одного - около 1,4 млрд рублей (примерно 53 млн грн).

Россияне пытались заменить украинские двигатели агрегатами SaM146, разработанными совместно с французами, но заводу запретили их использовать, ведь Франция - член НАТО.

При этом на ТАНТК им. Бериева отказываются связывать предстоящие увольнения с украинскими санкциями, пишет газета.

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Там настаивают, что предприятие продолжает работать, развиваться, а предстоящие сокращения не коснутся инженеров и рабочих.