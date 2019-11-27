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27.11.19 13:49

Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и отмечает, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я не знаю, какие будут форматы в рамках Нормандского формата, будут ли встречи один на один с Меркель, Макроном или другими. Я готов к различным форматам в рамках Нормандского формата".

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