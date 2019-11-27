Мэр Днепра Филатов: Приднепровская ТЭС 29 ноября прекращает свою работу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Відкритий", об этом в ходе сегодняшней сессии горсовета заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

Сенсационную новость он сообщил в ходе дискуссий о переподключении абонентов левого Днепра, пользователей теплоэнергии, от мощностей Приднепровской ТЭС к мощностям коммунального предприятия "Теплоэнерго". В результате такого решения стоимость тепла для пользователей выросла почти в два раза и составляет порядка 1500 гривен за гигакалорию.

"Приднепровская ТЭС с пятницы останавливается", – сказал городской голова Днепра.

Он продемонстрировал соответствующее письмо от компании ДТЭК, которая является собственником Приднепровской теплоэлектростанции.

"Когда мы принимали решение о переключении от Приднепровской ТЭС, то понимали, что город является заложником одного монопольного поставщика энергоресурсов. Сейчас есть официальное письмо от ДТЭК о том, что с пятницы Приднепровская ТЭС закрывается. Представьте себе, если бы мы этого не сделали раньше и они закрылись (переподключение абонентов левого берега Днепра. – Ред.)… Я не буду рассказывать из-за чего это произошло: из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин. Я не знаю, я не хочу комментировать. Я знаю одно: Приднепровская ТЭС закрывается", – подчеркнул Филатов.

Стоит отметить, что к концу недели Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики должна установить для жителей Днепра единый тариф на тепло.

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