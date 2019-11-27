Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Как пишет издание, жители поселков вынуждены искать воду сами. Воду для технических нужд добывают из скважин, остальную покупают за собственные средства. Некоторые даже снимают жилье в других населенных пунктах, чтобы постирать вещи и помыться.

"Ходим с ведрами и баклажками за водой. Вот, перевозим на коляске, сами тащим домой и надрываем спины. Деток нужно купать, кормить - на это всегда уходит много воды. Очень сложно жить в таких условиях", - рассказала журналистам молодая мама Виктория из Гвардейского.

Заложниками ситуации также стали военнослужащие из 93-й бригады, размещенной в Черкасском. Армейцы роют скважины, качая воду насосом.

"У меня денег особо нет, приходится пить ту воду, что набираю со скважины. Она постоянно воняет: то железом, то тухлыми яйцами. Не понимаю, за что нам все это. Тут живут военные, они защищают нашу страну, а к ним – такое отношение. В квартирах +7 +8 градусов, вечно мерзнут пальцы на ногах до синего цвета, кашель и насморк. Не такой старости я хотел…", - говорит пенсионер Иван из Гвардейского.

Из-за холода в помещениях всех 450 учеников Гвардейской школы перевели на домашнее обучение. По словам замдиректора школы Светланы Марковны, старая проводка не позволяет включать обогреватели. "Каждый день мы ждем, что наконец-то проснемся не от холода, а от тепла в собственных постелях. О том, что наши дети будут спокойно учиться и получать знания, а не греть ладошки теплым воздухом изо рта. Мечтаем банально постирать одежду. Это безумно обидно – так жить. Страшно, ведь дети и старики особенно повергаются холоду и часто болеют", - пожаловалась она.

Как сообщает СМИ, проблемную трубу обещают заменить весной, потратив на замену 50 млн гривен. "За два-три месяца сделаем проектную документацию на новый водопровод. Его длина составит 15 километров", - заверил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Журналисты считают, что коммунальный коллапс в Гвардейском и Черкасском произошел из-за решения нового руководства обладминистрации разорвать контракты с подрядчиком на строительство нового водовода. Этот проект был начат в 2019 году по просьбе активистов и военных. По результатам тендера на ProZorro заключили договор, согласно которого пуск первой очереди по новому водоводу должен был состояться уже в этом году, полностью завершить его планировали в 2020.

Однако после замены руководства области, по данным СМИ, подрядчику предъявили ультиматум: отказаться от договора. "В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковерные игры, пытаясь протащить "свои" фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей", - пишет "Обозреватель".

СМИ ранее сообщали, что новый глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко остановил расчеты с подрядчиками по договорам, заключенным по тендерам на ProZorro. Это коснулось компаний, проводивших ремонт дорог, школ, спортивных комплексов и других объектов инфраструктуры.