Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на заседании ТКГ конце октября Украина в Минске отстаивала позицию, что урегулирование политических вопросов Донбасса возможно только после полного выполнения безопасности блока Минских договоренностей, включая восстановление украинского контроля над восточной границей.

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