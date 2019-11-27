Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.11.19 14:13

Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

В столице Беларуси Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

ткг

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на заседании ТКГ конце октября Украина в Минске отстаивала позицию, что урегулирование политических вопросов Донбасса возможно только после полного выполнения безопасности блока Минских договоренностей, включая восстановление украинского контроля над восточной границей.

Читайте также: Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100