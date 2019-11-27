Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных в 2019 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня, 27 ноября, правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн.

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