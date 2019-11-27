Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день

"Мы предлагаем рассмотрение законопроекта разделить на две стадии: обсуждение и принятие решения. На принятие решений отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждения, проведенных публичных дебатов", - сказал Стефанчук на лекции в украинской школе законотворчества Института законодательства Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что предметом диалога для внесения изменений в Регламент Верховной Рады и по реформированию работы парламента должен стать вопрос баланса "скорости принятия необходимых решений" и "обеспечения их качества".

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Стефанчук отметил, что ныне действующий Регламент замедляет законодательную работу. "Когда в него попадаешь, ты ничего не можешь сделать, и твое движение замедляется до микрометров", - сказал он.

Первый вице-спикер считает позором такое явление, как "законодательный или поправочный спам". "В юриспруденции это называется "злоупотребление правом", и эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Как бы это странно ни звучало, и народный депутат может злоупотреблять своим правом", - отметил он.

Стефанчук сказал, что этому явлению необходимо дать ответ, "поскольку добропорядочность важна на всех уровнях".