Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.11.19 14:34

Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук

На заседании правительства приняли Программу медицинских гарантий, по которой большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными. Это второе звено реформы.

Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:
- экстренной медицинской помощи;
- вторичной (специализированной) - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- третичной (высокоспециализированной) - медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
- паллиативной медицинской помощи - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);
- медицинской реабилитации.

Также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами", - пояснил премьер.

Читайте также: Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных в 2019 году

Он также подчеркнул, что до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.

Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100