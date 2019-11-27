Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президента России Владимира Путина достаточно долго просили подтвердить свое участие во встрече, которая пройдет в следующем месяце в Париже. Но он поедет 9 декабря говорить о Востоке Украины в "нормандском формате" не из-за убедительных слов президента Франции.

Причина только одна: это лучшая возможность для него отстоять свои интересы, — пишет Süddeutsche Zeitung. Еще до саммита Путин создал условия, в которых все будет проходить. Президент Украины Владимир Зеленский должен был согласиться на так называемую "Формулу Штайнмайера", которая предлагает дорожную карту для разрешения конфликта и выглядит по-разному в глазах Киева и Москвы. В Париже Путин хочет прижать Зеленского и заставить его согласиться на российскую интерпретацию формулы. Сначала должны пройти выборы на оккупированной части Донбасса. И лишь потом можно будет начать разговоры о других вещах, таких как контроль над украинско-российской границей.

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Зеленский требует, чтобы передача границы произошла до выборов. Ведь проводить выборы в противном случае будет опасно. А о честности и свободе выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые подконтрольны России, вряд ли можно говорить. Именно поэтому для Киева очень важен вопрос границы. Согласно "Формуле Штайнмайера", так называемые "народные республики" должны получить только в день выборов специальный статус в составе Украины. Если наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека подтвердят, что голосование было честным и свободным, Донецк и Луганск будут интегрированы в состав Украины как автономные регионы.

Российский эксперт по вопросам внешней политики Владимир Фролов убежден, что Россия точно не отдаст Украине контроль над границей.

"Разве что сепаратистам Донбасса, одетым как местная "милиция" с флагами Украины на приграничных блокпостах", - сказал он, имея в виду отряды на украинской территории, которые Москва контролирует.

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Выборы могут легитимизировать существующий режим на Донбассе. Так называемые "народные республики" разве что будут переименованы в автономные регионы Украины. Это именно тот сценарий, которого боятся критики "Формулы Штайнмайера". Москва получит "черный ход" для того, чтобы держать часть украинской территории под своим контролем с благословения всего мира.

"Отправляясь в Париж, Путин убежден, что его партнеры по переговорам из Украины, Франции и Германии больше жаждут все решить, чем он сам", - пишет издание.

Лидеры Франции и Германии долгое время настаивали на сохранении режима санкций. Но когда перед встречей G7 Макрон принял Путина в своей летней резиденции, он говорил о пересмотре отношений с Россией. В интервью для The Economist французский лидер также говорил, что понимает ситуацию Путина.

"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС.

В интервью он продемонстрировал, что готов понять точку зрения российского президента. И Путин надеется, что французский лидер поможет ему заставить Зеленского заключить плохую сделку для Украины. А если украинский лидер на это не пойдет, тогда его можно будет обвинить в срыве "Минских соглашений". В таком случае Путин сможет утверждать, что санкции против России не оправданы. Таким образом, усилия Макрона заманили Путина в Париж.

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Вместе с тем, с утверждением Макрона о том, что у Путина нет лучшей альтернативы, чем партнерство с Европой, в Москве вряд ли согласятся. На самом деле Путин показал в Сирии, сколько возможностей он завоевал сам с помощью конфликта. Россия больше не считает себя самой восточной точкой Европы, — пояснил эксперт московского "Центра Карнеги" Дмитрий Тренин. Теперь она себя видит "большой и независимой геополитической и стратегической сущностью на глобальном уровне". Вряд ли Путин будет относиться к ЕС так, как надеется Макрон. В Кремле хватает тех, кто хочет очистить свою территорию от любого европейского влияния.

В то же время, экономические силы толкают к нормализации отношений. Именно поэтому Путин едет в Париж, обменивается заключенными с Украиной, возвращает украинские корабли и допускает частичный отвод пророссийских сил. Путин не будет улучшать отношения с Европой, если это будет происходить не на его условиях.