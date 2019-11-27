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27.11.19 14:54

В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА

В Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий обязательную регистрацию как временно перемещенные лица пенсионерам, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

сивохо

Об этом сообщил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.

"60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" - написал он, добавив, что реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан.

В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо 01

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В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо 02

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