На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщается в трансляции NASA.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском - из-за сигнализации переполненного бака.

Отмечается, что туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали памперсы.

Спустя некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В "Роскосмосе" добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.

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