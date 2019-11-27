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27.11.19 15:01

На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.

На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщается в трансляции NASA.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском - из-за сигнализации переполненного бака.

Отмечается, что туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали памперсы.

Спустя некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В "Роскосмосе" добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.

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