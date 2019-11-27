Пациенток для порно снимали в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера, - главврач онкодиспансера Лукьянчук

Об этом написал на своей странице в Facebook главврач Одесского областного онкологического диспансера Олег Лукьянчук, информирует Цензор.НЕТ.

"То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории. Врач, работавший там сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права", - сообщил Лукьянчук.

По его словам, руководство онкодиспансера не может самостоятельно выгнать арендатора, ведь диспансер является собственностью областного совета. При этом администрация "будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с людьми опозорившими имя врача и человека и бросившего тень на одесский областной онкологический диспансер", пообещал он.

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"Руководство диспансера окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по делу", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в кабинете гинеколога, расположенном на территории Одесского областного онкологического диспансера, пациенток без их ведома снимали для порно. Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.

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В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. Если его вина будет доказана, ему будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.