Для моста-долгостроя в Запорожье наконец ищут подрядчика, – советник премьера Голик

Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, дебилизму, пофигизму и крепким хозяйственникам".

Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.

"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.

Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что на открытие движения в одну сторону на мосту в Запорожье отведено максимум полтора года, а полное завершение строительства должно закончиться не позднее, чем через три года.