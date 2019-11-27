Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, в своем приложении "Погода" компания Apple на территори России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. К примеру, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются российской территорией.





При этом на материковой части Украины и на оккупированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

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Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах". Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

"Они полностью привели (свои сервисы. – Ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", – заявил депутат.

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.

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Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".