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27.11.19 15:28

Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян

В сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный полуостров теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, в своем приложении "Погода" компания Apple на территори России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. К примеру, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются российской территорией.

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При этом на материковой части Украины и на оккупированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян 03

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Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах". Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

"Они полностью привели (свои сервисы. – Ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", – заявил депутат.

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.

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Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".

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