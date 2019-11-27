Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Замминистра инфраструктуры Александра Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - говорится в сообщении.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

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