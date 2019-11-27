Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, - Садовый

Об этом городской голова Львова рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня всегда с Кличко были хорошие отношения, еще задолго до времени, как он начал работать мэром Киева", - рассказал Садовый.

Отвечая на вопрос об отношениях с Кличко во время "мусорной блокады" Садовый сказал: "Наоборот, он помогал (во время "мусорной блокады" Львова. - Ред.). Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой".

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Виталий Кличко в то время был главой партии "Блок Петра Порошенко". Сейчас он возглавляет центральный совет партии "Европейская Солидарность".

Напомним, в мае 2016 года во Львове после пожара закрыли Грибовичскую свалку. В городе возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов.

Отходы из Львова развозили по разным регионам Украины. Например, сообщалось, что автомобиль с мусором из Львова был выявлен в Ривненской области, в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области попытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

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Жители города Гайсин Винницкой области даже пытались перекрывать дорогу, чтобы помешать 13 машинам с львовским мусором выгрузили отходы на местной свалке.