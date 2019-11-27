Экс-руководителю и бывшим служащим региональной таможни объявлено о подозрении, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В сообщении отмечается: "Указанные лица были задержаны 26 ноября 2019 г. Речь идет о бывшем исполняющего обязанности руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместителя руководителя одной из региональных таможен; и.о. начальника отдела таможенного оформления и трех инспекторов ВМО таможенного поста одной из региональных таможен; бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины и трех предпринимателей.

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Теперь им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.

Заметим, что указанное преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, ущерб от которых могут достигать около 500 млн грн. Расследование этих случаев начато в октябре 2017 года.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 ноября СБУ провела ряд обысков в связи с тем, что должностных лиц со Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской таможен подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США.