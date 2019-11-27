Украинский авиапром сегодня способен генерировать около 600 тыс. рабочих мест, - директор FED Попов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил президент ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО FED Виктор Попов.

"Любой объектовщик в авиационной промышленности, то ли двигателист, то ли самолетчик – это вершина пирамиды. Один объектовщик под собой создает 10 рабочих мест в других сопутствующих отраслях – резины, пластмассы, наука, металл и так далее. То есть если 60 умножить на 10 – это грубые прикидки – это 600 тысяч рабочих мест", - считает он.

Попов также озвучил количество украинских объектовщиков.

"Если взять аэроспейс украинский, то у нас всего 5 объектовщиков. Кто такие объектовщики? Это те, кто выпускает окончательный продукт на рынок – то ли в виде спутника, то ли в виде двигателя, то ли в виде самолета. Это "Антонов", "Мотор Сич", "Прогресс", "Луч" и КБ "Южное" с заводом "Южмаш"", - рассказал эксперт.

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