Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского

Об увольнении Недашковского сообщил в Фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского", - написал он.

Позднее информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это была инициатива министра энергетики Оржеля. Думаю, он может прокомментировать", - сказал глава правительства.

На вопрос о том, не повлияет ли увольнение Недашковского на импорт ядерного топлива, Гончарук ответил: "Мне неизвестно, чтобы подобное решение повлияло на структуру импорта… Мы сейчас увольняем десятками людей, которые работали в предыдущие годы. В большинстве случаев причина увольнения – некомпетентность и ли коррумпированность человека".

По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает издание "Левый берег".

Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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