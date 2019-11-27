Переговоры с "Газпромом" не могут закончиться сдачей национальных интересов, - Гончарук

Об этом после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"У украинского правительства есть ряд задач. Кроме энергетической независимости - а это приоритете номер один - у нас есть задача обеспечить рост украинской экономики. Поэтому мы будем делать все, чтобы был дешевый энергоресурс. Но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил премьер-министр, отвечая на вопрос о том, насколько приемлемым является предложение "Газпрома" дешевом газе.

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